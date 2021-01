Kjørte på E6 med frontrute dekket av is

Det er årstiden for å minne om at bilister må ta seg de nødvendige minutter for å sikre tilstrekkelig utsyn, sier politioverbetjent Frode Andreassen.

Denne bilføreren ble stoppet med minimal utsyn på E6 i Oslo. Resultatet ble et forelegg på 2750 kroner. Foto: Politiet

Nå nettopp

Denne uken har politiet i Oslo hatt ekstra fokus på bilister som kjører med is eller snø på frontruten. Resultatet viser at flere gir blaffen i å skrape frontruten før de starter kjøreturen. Minst seks bilister har derfor fått en alvorsprat med politiet og forelegg på 2750 kroner.

Tirsdag ble denne bilen stoppet i Ekebergveien. Da bildet ble tatt, hadde bilen stått med defroster i noen minutter. Derfor hadde forholdene på frontruten bedret seg. Fører vedtok et forenklet forelegg på 2750 kroner. Foto: Politiet

– I tillegg til den åpenbare trafikkfaren det innebærer å kjøre med lite utsyn, så risikerer fører en forenklet forelegg på 2750 kroner eller anmeldelse med førerkortbeslag, avhengig av sakens karakter.

Det sier Frode Andreassen, seksjonsleder for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt.

Han presiserer at hovedregelen er at når man har utsyn som er mindre enn et A4-ark, så skal førerkortet beslaglegges på stedet.

Frode Andreassen i Oslo politidistrikt. Foto: Olav Olsen

– Det er årstiden for å minne om at bilister må ta seg de nødvendige minutter for å sikre tilstrekkelig utsyn, sier Andreassen.

I tillegg til utsyn manglet den ene føreren også gyldig førerkort. Denne føreren er nå anmeldt.

Stoppet på E6

To av dem som er stoppet, kjørte på E6.

– Det kan være veldig farlig å kjøre med lite utsyn. Risikoen for at man ikke ser alle myke trafikanter øker vesentlig. Det gjelder særlig når det er mørkt. Vi oppfordrer de myke trafikantene til å bruke refleks. Likevel blir det bilførerens ansvar når det skjer en ulykke i en slik situasjon, sier Andreassen.

Slik så bilen på E6 fra utsiden.

Han råder bileierne til å dekke frontruten med pledd eller en såkalt topphatt, slik at alle ruter er dekket.

– Det er veldig enkelt å unngå at det skjer, sier Andreassen.

Onsdag fikk føreren av denne bilen forelegg på 2750 kroner for manglende utsyn. Foto: Politiet

Politioverbetjenten legger ikke skjul på at politiet vil ha fokus på dette også de neste dagene.

– Som regel er dette et problem i begynnelsen av vinteren når folk ikke er vant til å skrape bort is fra rutene. Nå som det er kaldt, så ser vi at dette også er blitt et problem nå. Derfor vil vi følge ekstra nøye med på det de neste dagene.