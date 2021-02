Mange flere i kø for å teste seg etter vinterferie-anmodning

Flere enn vanlig har ringt koronatelefonen for å bestille time for testing. Det er også økt pågang av folk for drop-in-testing etter anmodning fra helsebyråd Robert Steen.

Køen utenfor Bryn teststasjon vokste gradvis midt på dagen mandag. Trafikkvakt Mathias Eriksson (i gul vest) hadde nok å gjøre med å dirigere trafikken utenfor teststasjonen. Foto: Jan Tomas Espedal

15. feb. 2021 15:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Skal du reise på vinterferie oppfordrer vi deg til å teste deg før du drar.

Det sa helsebyråd Robert Steen (Ap) mandag morgen.

Og mange fulgte oppfordringen. Da Aftenposten besøkte teststasjonen på Bryn ved 12.30-tiden mandag, hadde helsepersonell der allerede testet 150 personer for korona. Og køen av bilene utenfor vokste gradvis.

I lokalene til tidligere Bryn brannstasjon tar de hvitkledde imot både de som bestiller time for å ta en koronatest, og de som kommer uten avtale (drop-in). De siste dagene har de testet cirka 300 personer i åpningstiden fra klokken 08–21. Mandag var det ventet at de ville nå dette tallet ved 15.30-tiden.

Stor pågang før og etter ferier

Seksjonsleder Louise Larsen Dahl tror det er en sammenheng mellom oppfordringen fra byråden og de lange køene utenfor.

– Vi har registrert at Oslo-folk følger oppfordringene som kommer fra myndighetene, sier Dahl.

Seksjonsleder Louise Larsen Dahl sier at de har god testkapasitet på Bryn. Hun oppfordrer folk til å teste seg fortløpende. Foto: Jan Tomas Espedal

– Var dere forberedt på dette, eller kom oppfordringen fra byrådet som en overraskelse på dere?

– Vi står i en pandemi. Vi vet nå at det er stor pågang for testing i forbindelse med ferier og høytider. Vi er godt innforstått med at det vil være økt pågang både før og etter vinterferien, svarer Dahl.

På Bryn har de kapasitet til å teste 700 personer pr. dag. Dahl sier at de fremdeles har nok kapasitet, og ber folk ta en tur innom.

– Vi ønsker at folk skal teste seg fortløpende. Har man mistanke om at man er smittet, så vil vi at folk skal teste seg med en gang istedenfor å vente til man skal reise. Og så kan man ta en retest etter noen dager. Vi vil heller at folk tester seg en gang for mye enn en gang for lite, er den klare oppfordringen fra Dahl.

Tester seg på grunn av sår hals

Robin Farstad Dey fra Oppsal er en av dem som var innom teststasjonen mandag. Familien har foreløpig ikke bestemt seg for om de skal på vinterferie eller ikke. Mandag er Robin og mamma Elisabeth Farstad på Bryn fordi Robin var sår i halsen.

– Vi har foreløpig ventet i ti minutter. Sånn sett er det ikke så ille, sier Elisabeth Farstad rett før det er Robins tur til å registrere seg.

Deretter tar det cirka ti minutter til før bilen kan kjøre inn til helsepersonell som står klare med testutstyr.

Robin Farstad Dey (14) ble kjørt av mamma Elisabeth Farstad til teststasjonen på Bryn, slik at han kunne teste seg på grunn av sår hals. Mathias Eriksson (i gul vest) dirigerer trafikken utenfor teststasjonen. Foto: Jan Tomas Espedal

– Bestemmer vi oss for å dra på ferie, så kommer vi tilbake med resten av familien. Da må alle fire teste seg, sier Elisabeth Farstad.

Frem til klokken 14.45 mandag hadde det kommet inn over 1900 bestillinger for testing på koronatelefonen eller nett. Dette er høyere enn mandag for en uke siden, viser foreløpig oversikt fra Helseetaten i Oslo kommune.

I tillegg kommer drop-in-testing som mange benytter seg av.

– Forrige mandag ble det gjennomfør 2291 tester totalt. Så det er rimelig å anta at man vil komme høyere enn dette når dagen er over, skriver Kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i en SMS.