Mann kritisk skadet etter drapsforsøk i Oslo

Politiet etterforsker knivstikkingen i Storgata i Oslo som drapsforsøk, og leter etter en ukjent gjerningsperson.

Etterforskere fra politiets kriminalvakt på stedet der offeret falt om. Foto: Hans O. Torgersen

29. des. 2020 12:13 Sist oppdatert 9 minutter siden

Oslo-politiet rykket ut med flere patruljer etter at en mann i 30-årene ble knivstukket i Storgata ved Bernt Ankers gate i Oslo sentrum rundt kl. 12 tirsdag.

– Vi kom raskt til stedet og fant en mann som var knivstukket. Han begynte vi med førstehjelp på. Ambulanse kom til steder og overtok. Han ble kjørt til sykehus, forteller politiets innsatsleder, Tomm Berger, til Aftenposten.

Operasjonsleder i Oslo-politiet sier til Aftenposten at personen er kritisk skadet. Han skal ha blitt påført flere knivstikk. Politiet lette etter en gjerningsperson som løp fra stedet.

Klokken 12.52 skriver politiet på Twitter at de søker etter en mann med rød parkasjakke, sort Adidas-bukse med hvite striper og hvite sko.

Et øyenvitne forteller til Aftenposten at han så to menn, trolig i 20-årene, slåss. Det så ut som at de bokset.

– Plutselig stikker den ene av dem han andre i magen med noe. Han løp fra stedet, mens den andre falt om, forteller vitnet.

Et annet øyenvitne forteller til Aftenposten at han forsøkte å stoppe de to som sloss.

– Da rev den ene mannen seg løs og løp fra stedet. Den andre mannen blødde da kraftig fra mageregionen, forteller vitnet.

Drapsseksjonen i Oslo-politiet overtok saken etter at kriminalvakten hadde gjennomført de innledende etterforskningsskrittene.

– Vi har ikke fått noen oppdatering på tilstanden til fornærmede. Han ble lagt rett på operasjonsbordet, forteller seksjonssjef Knut Jensen til Aftenposten.

– Har dere noen navn på en eventuell mistenkt?

– Pr nå har vi ikke det.

Innsatsleder Tomm Berger sier til Aftenposten at de nå leter etter en gjerningsmann som løp fra stedet. Foto: Hans O. Torgersen

Etterforskerne jobber nå blant annet med å hente inn opptak fra videokameraer i området.

– Vi er interessert i at publikum som kan ha gjort observasjoner tar kontakt med oss på tipstelefon 2266 9966, sier Jensen.