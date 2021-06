Snart kan denne gamle muren rives. Da er 20 års uenighet mellom Olav Thon og Oslo kommune slutt.

Snart kan denne gamle muren rives. Da er 20 års uenighet mellom Olav Thon og Oslo kommune slutt.

Denne fasadebiten, pakket i grønn plast, er det eneste som er igjen av gården som brant nyttårsaften 2000. Forutsetningen for å få rive på branntomten, var at den historiske fasaden ble gjenoppbygget. Foto: Morten Uglum

2. juni 2021 19:51 Sist oppdatert nå nettopp

Under en grønn presenning i Teatergata 3 står restene av en mur. Det er det eneste som er igjen etter den gamle gården rett ved regjeringskvartalet som brant nyttårsaften 2000 – trolig som følge av en nyttårsrakett.

Den ubebygde tomten og mur-resten har for mange stått som selve symbolet på et anstrengt forhold mellom Olav Thon og Oslo kommune. Kommunen, med Byantikvaren i spissen, krevde nemlig at den gamle fasaden skulle gjenoppbygges før Thon fikk rive brannruinen.