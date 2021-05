Politiet: Skudd avfyrt i luften på Grønland i Oslo

Politiet har pågrepet en person.

Politiet ønsker ikke å gå ut med mer informasjon på nåværende tidspunkt. Foto: Dan P. Neegaard

27. mai 2021 12:23 Sist oppdatert nå nettopp

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Per Ivar Iversen sier til Aftenposten at de ikke vil gå ut med mer informasjon på nåværende tidspunkt. Han sier videre at hendelsen nå bli etterforsket.

– Hvor alvorlig er hendelsen?

– Det er alltid alvorlig når et våpen blir avfyrt i offentlig rom. Det er helt uakseptabelt, sier han.