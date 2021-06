Vil Lan Marie Berg trekke seg i dag? Ellers går byrådet i Oslo trolig av

Klokken 12 i dag blir det klart om byråd Lan Marie Berg velger å trekke seg for å redde byrådet, eller om byrådet går av i protest mot mistillitsforslaget mot henne.

I dag behandles mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg i bystyret. Det kan føre til at hele det rødgrønne byrådet går av. Foto: Heiko Junge

Når bystyremøtet i Oslo starter klokken 12 i dag, er mistillitssaken mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) første punkt på sakskartet.

Tirsdag varslet Rødt, byrådets støtteparti, at de ikke lenger har tillit til henne etter milliardoverskridelsene knyttet til Oslos nye vannforsyningsprosjekt. Dermed er det et flertall for mistillit mot byråden.

Det kan føre til at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kontrer med et kabinettsspørsmål, noe som vil føre til at hele det rødgrønne byrådet går av, opplyste en sentralt plassert kilde til Aftenposten tirsdag. Flere medier meldte om det samme.

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag gjentok Johansen gjentatte ganger at han hadde tillit til Lan Marie Berg.

Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo og partistyret i Oslo Ap er innkalt til et hastemøte om mistilliten mot MDG-byråd Lan Marie Berg klokken 11. Det opplyser kilder til VG og TV 2.

Sakslisten for møtet har kun ett punkt, ifølge innkallingen, som VG har sett. Det er “situasjonen i bystyret”.

Ordføreren og gruppelederne i bystyret har innkalt til pressetreff om situasjonen klokken 13. 15. Da vil utfallet av mistillitsprosessen være klart, og de vil redegjøre for veien videre.

Ulike muligheter

Det er flere veier for å unngå et kabinettsspørsmål:

Lan Marie Berg kan velge å trekke seg frivillig, enten før avstemningen i bystyret eller etter at forslaget har fått flertall.

Rødt avstår likevel fra å stemme mistillit for å unngå at det rødgrønne byrådet de støtter, går av.

Det siste er imidlertid lite trolig. Til politisk kvarter på NRK onsdag morgen gjorde Rødts gruppeleder i Oslo Eivor Evenrud det klart at de vil felle byrådet dersom Johansen stiller kabinettsspørsmål.

– Du kan ikke bruke makt for å få noen til å endre sitt standpunkt. Du kan ikke bruke makt til å få noen til å ha tillit, sa hun til NRK.

– Hvis byrådsleder og byrådet velger å gå av fordi det er et flertall mot en enkelt byråd, så får de ta det valget. understreket Evenrud.

Om byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil stå last og brast med byråd Lan Marie Berg og la hele byrådet gå av hvis det fremmes mistillit mot henne, avgjøres i dag. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB

Berg: – Jeg har håndtert saken på en god måte

Om hvorvidt Lan Marie Berg kommer til å trekke seg, er så langt uavklart.

Berg har gjort det klart at hun mener hun har opptrådt riktig i saken. Tirsdag skrev hun om kritikken på Facebook:

«Hvorfor kan jeg ikke bare innrømme feil? Hvorfor kan jeg ikke bare gå? Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte.»

Berg er ansvarlig byråd for Oslos største kostnadssprekk noensinne. I mai ble det kjent at Oslos nye vannforsyningsprosjekt blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn først anslått. Berg har vist til at en ekstern gransking har konkludert med at hovedårsaken er en kraftig og uventet prisvekst i tunnelboremaskinmarkedet.

Opposisjonen mener Berg ikke har informert bystyret godt nok om overskridelsene og heller ikke har hatt en god nok styring av gigantprosjektet.

Signaler Aftenposten fikk tirsdag kveld tydet på at hun ikke ville trekke seg, men dette kan ha endret seg det siste døgnet, når presset mot Berg har økt.

Høyre klar til å ta byrådsansvar

Dersom Berg ikke trekker seg frivillig, har byrådsleder Raymond Johansen valget mellom å stille kabinettsspørsmål eller be Berg gå av. Ved det siste scenarioet, kan MDG velge å trekke seg ut av byrådet og gå i opposisjon.

Kommentatorer har pekt på at det kan være en risikabel strategi for Johansen, som da risikerer at forholdet mellom Ap og MDG surner.

Dersom byrådet velger å gå av etter et kabinettsspørsmål, har Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg varslet at hun vil se på mulighetene for å danne et borgerlig basert byråd.

– Vi har lagt frem våre alternative budsjetter for å vise hvordan vi vil styre byen, og vi vil da gå i dialog med de andre partiene for å se hva det er mulig å danne flertall for, sier hun til Aftenposten tirsdag.

Hun sier Høyre er beredt til å ta byrådsansvar i en slik situasjon. Rygg understreker samtidig at hun ikke har stor tro på at det skal kunne dannes et nytt borgerlig byråd, da de rødgrønne partiene fremdeles vil ha flertall i bystyret.

Rødt har også gjort det klart at de ikke vil innsette et borgerlig byråd.

Forretningsministerium

Det betyr trolig at Raymond Johansen og et rødgrønt byråd vil bli gjeninnsatt etter en kort periode der byen blir styrt av et forretningsministerium.

Dette skjedde under Rune Gerhardsens (Ap) byrådstid på 1990-tallet.

I 1994 stilte Gerhardsen kabinettsspørsmål etter at det ble fremmet mistillitsforslag mot byråd Kirsten Rytter. Årsaken var håndteringen av budsjettsituasjonen ved Aker sykehus, som den var under kommunal kontroll. Det samme byrådet tiltrådte to uker sener igjen, men da uten Rytter.

Både Rygg og Eivor Evenrud har oppfordret Lan Marie Berg til å trekke seg før avstemningen, slik at man unngår å havne i en slik situasjon.