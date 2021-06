Slik feiret Høyre-lederen dramaet i intern chat

Utad har Høyres gruppeleder sagt at det er ekstra dramatisk at Oslo nå ikke har et styringsdyktig byråd under koronakrisen. I Høyres interne chat jubler hun.

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre jublet over onsdagens drama i Oslo-politikken i bystyregruppens interne chat. Foto: Olav Olsen

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg har bedt ordføreren om tid til å se om det er mulig å danne flertall for et ikke-sosialistisk byråd i Oslo.

Det gjør hun etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ifølge henne selv «med vitende og vilje har kastet Oslo ut i dette politiske kaoset».