Ti ganger større risiko for ulykker enn med vanlig sykkel. Fire av ti som havnet i ulykke, var ruspåvirket.

Fra mars 2019 til mars 2020 ble det registrert 837 ulykker med elsparkesykkel i Oslo. Fire av ti som havnet i ulykke, var ruspåvirket.

Martin Lie Bø (25) og Liv Tone Kristiansen (22) tror nattestengning av elsparkesykler vil gi færre ulykker. Foto: Dan P. Neegaard

25. mars 2021 08:41 Sist oppdatert nå nettopp

I sommermånedene havner elsparkesyklister på legevakten etter ulykker flere ganger daglig. Nå har Statens vegvesen offentliggjort en rapport om ulykkene. I den har de gått igjennom dem på detaljnivå.

Resultatene er nedslående. Risikoen for å bli utsatt for en ulykke med elsparkesykkel er minst ti ganger høyere enn for en vanlig sykkel.