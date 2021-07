Skogbrannen i Maridalen er slukket

Beredskapstoget til Bane Nor ble tatt i bruk for første gang i slukningsarbeidet.

Det brant fredag kveld i skog og kratt på flere steder i Maridalen. Brannvesenet slukket brannen rund klokken 9 i går kveld, og det kommer til å følge opp med etterkontroll i dag.

Tidligere i kveld ble det meldt om brann mellom Kjelsås og Sandermosen langs Gjøvikbanen.

Klokken 21 skriver brannvesenet på Twitter at de er over i etterslukkingsfasen, og at innsatsen trappes ned. De driver nå nedkjøling av skogbunnen, og vil fortsette å være på stedet noen timer til. Det er ca. 12 mål skog som har brent.

Brannene kan ha skyldtes gnister fra godstog som har passert området.

Har nå kontroll på brannen

Brannen oppsto like sør for Sandermosen stasjon. Den strakte seg over to distanser på rundt 100 meter. 6 til 7 brannbiler deltok i slukningsarbeidet, ifølge Yngve Torjussen, vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat.

Meteorologisk institutt sendte søndag ut et farevarsel om skogbrannfare over hele Østlandet. Det har vært lite regn og høye temperaturer over lang tid.

– Det er tørt i marka nå. Dette er en sånn type skogbrann som brannvesenet vil jobbe iherdig med å slukke så fort som mulig, sånn at det ikke sprer seg.

Det sa operasjonsleder i Oslo-politiet Tor Gulbrandsen til Aftenposten.

En rekke redningsmannskaper ble satt inn i slukningen.

Store ressurser ble satt inn for å slukke brannene

I tillegg til helikopter, hadde brannvesenet også en drone på stedet.

– Den skal kvalitetssikre at vi har brannmannskaper på alle brannene. Vi er ganske sikre på at det er bare to branner. Men det vet vi ikke før vi får øyne på det, forklarte innsatsleder Knut Halvorsen.

Det var ikke rapportert om folk som oppholdt seg i nærheten av brannen. På grunn av få hus i området var det aldri snakk om å evakuere bebyggelse.

Røyken kunne ses langt unna.

Kan skyldes gnister fra godstog

– Det har kjørt godstog på strekningen. Erfaringsmessig kan det komme gnister fra bremsene på slike tog som kan antenne skogen rundt, sa Gunnar Børseth i Bane Nor til Aftenposten.

Ifølge Børseth har godstogene kraftige bremser som ganske lett kan sprute gnister hvis man bremser hardt.

Bane Nor bisto i slukkingen blant annet med et beredskapstog med store mengder vann.

Brannvesenet bekrefter også at gnister fra godstog kan være årsaken til brannen:

– Mest sannsynlig årsak til brannen er gnister fra et tog. Det sier noe om hvor tørt det er i skogen akkurat nå. Når en liten gnist fra et tog kan antenne flere branner, så forteller det oss at det er kjempetøft, sier Halvorsen.

All trafikk på strekningen er stanset inntil videre.

Aftenpostens reporter på stedet rapporterer at det lukter sterkt av røyk i området.

– La grillpølsene ligge hjemme

De siste ukene har det vært svært høye temperaturer og lite nedbør i området. Det øker faren for skogbranner.

– Vi sender enormt mye ressurser når vi får melding om brann i skogen akkurat nå. Grunnen til det er at nå er det veldig tørt, det er veldig varm luft og litt vinddrag.

Det sier innsatsleder Knut Halvorsen, som også kommer med en klar oppfordring til de som har tenkt seg ut på tur de neste dagene:

– La grillpølsene ligge hjemme og smør med dere noen brødskiver eller annet som ikke krever åpen ild i skog og mark.