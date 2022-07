Restaurantanmeldelse: Møtestedet Babbo

Babbo er en gave til nabolaget og en omvei verdt for resten av byen.

Gjengen bak Babbo har selv pusset opp den lille restauranten i hotell Guldsmeden.

Man kan lett gå etter duften. Det høye, smale vinduet ut mot Parkveien står åpent og hvisker løfter om sprø skorper, søte kaker og mykt loffestoff. Det går gjetord om det danske bakeriet i hotell Guldsmeden, om mandelcroissanter som tidligere bare er sett maken til i Paris, om et eventyrlig surdeigsbrød som får en til å glemme resten av måltidet.

– Bare kom inn, roper servitøren til en brødkunde, som kanskje av gammel vane står på fortauet og banker på vinduet som også fungerer som salgsluke.

Bak vårt bord, i bakeridelen adskilt fra resten av lokalet med en vegg av glass og smijern, står en bugnende disk med søtt bakverk, det ene lekrere enn det andre. Surdeigsbrødet ligger stablet i åpne hyller. Etter å ha smakt én bit av det, bestemmer jeg meg for å kjøpe med meg hjem, jeg også.

Men Babbo er mer enn bakst. Babbo er også hotellets restaurant og serverer i tillegg småretter, vin og snacks til langt på kveld.

Fakta Babbo Adresse: Parkveien 78 (i hotell Guldsmeden), babbooslo.com Åpningstider: Man.-tir. stengt. Ons.–søn.: 8.30 – sent Prisnivå: Middels-Lav Hva vi spiste: Ulike småretter, for eksempel: Stracciatella med sitron, gnocchi med tomatsaus, grillet gresskar med kefir. Hva det koster: Småretter 140–165. Dessert 90. Passer for: Hotellgjester, forbipasserende, småsultne. Lydnivå: Irriterende irrelevant popmusikk. Vegetarretter: Ja, de fleste. Rullestolvennlig: Ja. Innsidetipset: Kjøp med deg et brød hjem! Vis mer

Dagens bakst, Babbos surdeigsbrød kan også kjøpes med hjem.

Deilige deleretter

Det lille menykortet består av seks retter pluss brød med pisket smør. Restauranten anbefaler to–tre retter pr. person, så vi gjør det enkelt og bestiller én av hver.

– For en deilig måte spise på, sier jeg. – Du slipper å være nervøs for om du har bestilt feil, og det er koselig å spise det samme.

Bakt sellerirot med kremet feta. Grillet gresskar. Stracciatella med grillet sitron. Ifølge nettsidene er Babbos matfilosofi grønn og bærekraftig. Målet er «zero waste» og å kunne dyrke det som serveres.

– Dette er ikke stedet for de kjøtthungrige, i hvert fall ikke i kveld. Det eneste animalske er en saus laget av røkt kolje, sier Willie.

Stracciatella (ferskost med fløte) og grillet sitron.

Sjarmerende nybegynner

– Vedder et glass vin på at paret på nabobordet er turister som trodde de skulle spise et vanlig kveldsmåltid på hotellet sitt, sier jeg og nikker så diskret jeg kan bort mot et par som ser lettere skeptisk på fatene som blir plassert på bordet foran dem. Litt senere pirker de i hver sin rett og drikker store slurker av vannglassene sine. Ingen av dem sier ett ord.

Men det gjør servitøren, som åpent forteller at hun er helt fersk. Til gjengjeld er hun veldig entusiastisk, blid og oppmerksom. Og når hun i tillegg spør kjøkkenet om det hun ikke kan svare på, er nybegynnerfaktene bare sjarmerende.

Snart står de første rettene på det rustikke trebordet. Små, hvite eller stråmønstrede tallerkener med fargerike grønnsaker er nydelig lagt opp. Alt kan spises, fra det saltede skallet på den bakte selleriroten til de brente bitene på purren.

Grillet gresskar med nøtter, kefir og miso.

Litt salt til slutt

Fatene kommer i ujevn takt, etter hvert som maten er ferdig. Bortsett fra stracciatella, som er italiensk ferskost blandet med fløte, er alt lunt. Smakene og teksturene komplementerer hverandre fint, helt frem til gnocchien. Pasta- og potetputene er for lite kokt. Det blir som å spise viskelær. Men den hjemmelagde tomatsausen er av de aller beste, dyp og rik. Man trenger bare en bit surdeigsbrød å dyppe i.

Gnocchi med tomatsaus.

Til slutt kommer servitøren med sin egen favoritt, pizza. Den er absolutt godkjent, men toppingen: rømmesaus, østerssopp og parmesanflak er litt vel salt. Til gjengjeld er bunnen som forventet – perfekt. Men sammenlignet med Babbos andre forseggjorte småretter, er denne nesten kjedelig.

På et lite halvår har Babbo etablert seg som et interessant og annerledes hotell-restaurantkonsept. Men først og fremst som en komplett nabolagskafé hele byen kan misunne Skillebekk.

Vår vurdering:

Fakta Delkarakterer Miljø: 3 Meny: 5 Mat: 4 Service: 5 Verdi for pengene: 5 22 av 30 poeng Vis mer