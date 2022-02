Restaurantanmeldelse: En ypperlig smak av England

Restauranten The Little Pickle har åpnet dørene på Tøyen. Her er dommen.

The Little Pickle er et nytt spisested på Tøyen.

Smørbukk

– Man merker at Oslo er blitt en restaurantstorby. Mange mathaller, små naturvinbarer, bitte små østerssjapper og nå en restaurant på Tøyen med masse pickles på menyen, sier spisefølget.

Vi har ruslet oppover Akerselva forbi Grønland T-banestasjon, passert Vintage Kitchen og ankommet engelskinspirerte The Little Pickle nær flotte Hersleb videregående skole.