Restaurantanmeldelse: Franske lykkefølelser på Le Benjamin

Helt i bunnen av Løkka, helt på topp blant byens franske restauranter.

Gjestene trives i klassisk fransk interiør som lange skinnsofaer og rottingstoler.

Rekk opp hånden, alle som vet forskjellen på et brasseri og en bistro!

Skulle du være ørlite usikker, kan et besøk på Le Benjamin være effektiv læring. Der er kjennetegnene tydelige fra du kommer inn i det lille lokalet: en stor bar der dagens meny er skrevet ned på svarte tavler. Autentisk fransk mat. Solid vinmeny. Legg til at restauranten er familiedrevet og ligger i et hyggelig nabolag – voila, un bistro!