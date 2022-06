Restaurantanmeldelse: En karakter ned for The Vandelay

Dyrt, salt og lite utvalg. The Vandelay er ikke lenger helt der oppe.

Ikke lenger like imponerende som i starten.

Smørbukk

21 minutter siden

«Kjære Aftenposten. Kan dere dra og anmelde The Vandelay på nytt. Synes stedet har dalt i kvalitet siden de åpnet dørene.» Dette skriver en leser, og vedkommende var ikke alene. Åtte e-poster og litt murring blant matinteresserte gjorde at vi tok en ny runde til The Vandelay i Bjørvika.