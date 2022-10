Restaurantanmeldelse: Digg taco på TAK Oslo

Utsikten er fin på Tak Oslo, men ikke alt på tallerkenen holder samme høye nivå.

Flott utsikt over Oslo fra restauranten.

Smørbukk

13 minutter siden

På toppen av det nye luksushotellet Sommerro ligger TAK Oslo. En rund oase med nydelig utsikt over Oslo i alle retninger. Her har den svenske kokken Frida Ronge åpnet et nordisk-japansk spisested, ja, en søsterrestaurant til TAK i Brunkebergstorg i Stockholm.

Vi får en fin plass ved vinduet og titter utover mot Oslofjorden og det flotte Nasjonalbiblioteket. Her er det lyst, lunt og åpent og pent antrukne gjester mellom 25 og 60 år gamle.