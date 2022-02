Restaurantanmeldelse: Klassisk og godt fra Kina

Dim Sum by Taste of China har eksistert i snart 20 år i Oslo. Her får du fortsatt mye for pengene.

Er det bra innhold i bambuskurvene?

Smørbukk

9 minutter siden

«– Det fikse me! Ikkje no problem.» Vi har tuslet nedover Tordenskiolds gate fra Karl Johan og fått bord på dim sum-restauranten Taste of China.

Servitøren hensetter oss til en ny episode av «Lykkeland» på NRK der rogalandsdialekten runger gjennom lokalet. Men her er det ikke olje vi jakter på, det er små munnfuller fra det kantonesiske kjøkkenet.