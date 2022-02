Restaurantanmeldelse: En damemagnet på Løkka

Det er stas å se at byen vår får stadig flere steder som satser på vegetarretter. Men hvordan smaker maten hos Skaal Matbar?

Fargerikt og uformelt hos Skaal.

Smørbukk

– Er vi de eneste mennene i lokalet? Spisefølget snur seg rundt og sjekker alle gjestene. Jo da, alle de andre sultne personene i restauranten er kvinner mellom 20 og 30 år.

Skaal Matbar åpnet dørene for drøye to år siden på Grünerløkka og er et fargerikt og uformelt spisested.