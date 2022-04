Restaurantanmeldelse: Dyrt og velsmakende

Bristol Grill har fornyet seg, men er fortsatt klassisk og ærverdig.

Snart 100 år gammelt spisested.

Smørbukk

Nå nettopp

– Oi! Klientellet er i hvert fall det samme som sist vi var her, sier spisefølget.

Vi har stoppet ved inngangen til Bristol Grill og skuer ut over to gåstoler, mye kritthvitt hår og skjelvende hender. Bristol Grill ble pusset opp for noen år siden, med «tradisjonelt håndverk og klassisk matlaging møter et toppmoderne kjøkken», som det så fint står på hjemmesiden.