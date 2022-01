Restaurantanmeldelse: Ikke like Grand, men bevares ...

Grand Café har ikke den samme eleganse som stedet en gang hadde, men kjøkkenet har hevet seg siden sist.

Grand Café gjennomgikk en ansiktsløftning for fem-seks år siden, men de gamle heltene er fremdeles på plass på den ene veggen.

Dagobert

Nå nettopp

Det er for tiden skjenkestopp i Oslo. Grand Café holder åpent, men uten alkoholservering.

– Tenk at dette ærverdige stedet hadde kniven på strupen for seks år siden. Hva hadde vært her hvis ikke investorer hadde kjent sin besøkelsestid og pusset opp både lokalet og menyen? Bordvenninnen lar tankene vandre tilbake i tid.