Take away-pizza til karakteren fem og seks

Få ting slår god take away-pizza.

Vi har testet over 40 pizzasteder med take away under pandemien. Her er de beste!

Smørbukk & Dagobert

Nå nettopp

Når det er høy smitte og surt og kaldt vær, passer det godt med en varm pizza til middag eller kveldskos. Det er ski på TV-en, håndball-EM startet 13. januar, og pizzatilbudet i Oslo blir stadig bedre.

Vi har testet pizzaer fra rundt om i byen. På noen av stedene kan du bestille på nett, andre via telefon. Du kan få hjemkjørt fra stedene som tilbyr dette eller hente selv. Vi har først og fremst vurdert råvarer, smak og pris.