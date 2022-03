Restaurantanmeldelse: Ikke gi opp Kampen

Skal Kampen Bistro være noe mer enn et treffsted for nabolaget, må kokkejakkeermene brettes opp.

Hyggelig stemning og avslappede lokaler – det er Kampen Bistro.

– Det er nok en stund siden Kampen Bistro fortjente betegnelsen bydelsgourmet. Willie pirker litt i haugen med gråbrunt svinekjøtt på tallerkenen.

– Dette er i høyden kafémat.

– Men en veldig koselig kafé, da, innvender jeg. – Jeg hadde elsket å bo i nærheten og kommet hit for søndagsmiddag mellom lampetter og loppisfunn.

Fakta Kampen Bistro

Adresse: Bøgata 21, tlf. 2219 7708, kampenbistro.no Åpningstider: Tir.-tor.: 17-23.30, fre.-lør.: 17–01, søn.: 17–23.30, man. stengt. Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Torskekjaker, fritert kylling, ovnsbakt skrei, svinebog. Hva det koster: Forretter: 159, hovedretter 259–299, burger 199–249, dessert 129–199 Passer for: Par, familier, venner på en helaften. Lydnivå: Behagelig Vegetarretter: Ja Rullestolvennlig: Ja Innsidetipset: Be om bord i kroken ved vinduet, lengst unna matosen fra kjøkkenet. Vis mer

Sliten nå

Stekeosen lå tykk i rommet da vi kom inn fra trappen i bydelshuset. Kanskje skyldes det at en stor gjeng akkurat har fått maten sin, det virker i hvert fall som om hele betjeningen er opptatt inne i selskapslokalet bak restauranten. Men til slutt kommer en servitør løpende og viser oss til et bord ved vinduet. Tavlemenyen skinner renvasket og svart på veggen. Forklaringen ligger i mobilen. Da servitøren kommer med to glass av husets perlende, ber han oss bruke QR-koden for å se spisekartet.

– For en nedtur! sier Willie. – Det har virkelig aldri vært noe hyggelig å sitte med hver sin mobil og studere en nettside.

Til gjengjeld er det ganske fort gjort. Kampen Bistro serverer trerettere med enten kjøtt eller fisk. I tillegg byr de på én vegetarhovedrett. Og noen burgere. Menyen skiftes ukentlig.

Kveldens fisk er ovnsbakt skrei, mens dagens kjøtt er svinebog. Treretterne er ikke veldig imponerende komponert. De to forrettene man kan velge mellom, er fritert kylling og pannestekte torskekjaker. Torsk til forrett og skrei til hovedrett? Tror ikke det.

Baren har plass til stamgjester og naboer som bare er innom for en øl.

For lite og for mye

Så dermed ender jeg opp med kyllingbiter med coleslaw og urtemajones. Kålsalaten har for lite syre til å hamle opp med alt fettet. Men kyllingen er sprø og saftig, selv om den ikke smaker stort.

Willies forrett ligner en ceviche – med hvitt torskekjøtt, rømme, tyttebær og dill. Men assosiasjonen er helt feil, denne retten er varm og rund, ikke kald og syrlig. Uansett, en vellykket kombo!

Vi drikker vin på glass, noe bistroen har et fint utvalg av, til tross for at den digitale menyen bare byr på tre alternativer: Husets, anbefaling, beste. Vår løpende servitør har tydelig greie på temaet – og vet det nok, her er det ikke snakk om å smake før glassene fylles opp.

Hovedrettene er store skuffelser – på hver sin måte. Kjøttet er smakløst og kjedelig, servert med purre, potet og gresskar. Det beste er sjyen, med distinkt smak av urter. Sausen er også det beste med fisken. Skreistykket er latterlig lite, veier neppe 150 gram, og fremstår som helt usaltet. Jordskokkene er ikke ferdig bakt og nesten uspiselige. Gulrot er gulrot.

Desserten er derimot en fest! Nydelig sitronkrem med biter av marengs og sprø kjeks – en dekonstruert ostekake, ifølge menyen. Så lett og lekkert kan det gjøres.

På menyen i uke 12: Ovnsbakt skrei, kroketter på potet og blåskjell, skalldyrsaus, fennikel og beter.

20 år i nabolaget

En gang var Kampen Bistro nytt og kult. Da regjerte de såkalte rockekokkene kjøkkenet, menyen ble skiftet daglig etter tilgangen på råvarer, og resultatet var spennende hverdagsgourmetmat. Men det er faktisk over 20 år siden.

Fortsatt er bistroen populær, blant annet ble den nylig kåret til Oslos beste nabolagsrestaurant av Aftenpostens lesere. Men det handler nok mest om det Kampen Bistro utvilsomt er: et ujålete og trivelig treffsted for naboene. Det er dessverre liten grunn til å ta en omvei hit for å spise.

Hvis ikke kjøkkenet tar opp kampen, da.

Kampen Bistro holder til i bydelshuset på Kampen, og har også en fin uteservering på terrassen.

Vår vurdering:

Fakta Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 3 Mat: 3 Service: 3 Verdi for pengene: 3 16 av 30 poeng Vis mer

