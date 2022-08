Restaurantanmeldelse: Kafé Hjemlengsel

Spor av Nord er kafeen for alle som kommer fra et lite sted.

Spor av Nord er innredet med gamle møbler og vakre tekstiler. Alt er til salgs.

Modesty

16 minutter siden

Vi har vært her før. Eller ikke her, men på et sted som ligner. I Bardufoss. I Ringebu og i Balestrand. Og mange andre steder rundt om i Norge hvor ildsjeler driver en mellomting av landhandel og restaurant, med salg av lokale produkter, brukte møbler og hjemmelaget mat.

– Tenk, jeg har bodd i Oslo i tre år, og aldri visst om denne kafeen. Den nordnorske kunden blir matt i stemmen og blank i øynene da hun titter seg rundt i Spor av Nords hjørnelokaler i Kvadraturen.