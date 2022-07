Restaurantanmeldelse: Bestill mat i tide!

Ekebergrestauranten har en flott uteservering, men hva og når du får maten, er ikke like strålende.

Bestill mat tidlig, så er du sikker på å få noe å bite i.

Smørbukk

8 minutter siden

– Hvor lenge har du vært her? Du er allerede solbrent, sier spisefølget. Jeg har tatt trikken tidlig opp til Ekebergrestauranten for å sikre meg et bord på uteserveringen i det fantastiske, varme været. Iron Maiden skal spille på Tons of Rock denne kvelden, så det er tett i tett med langt hår og svarte T-skjorter med skjelettmotiv.