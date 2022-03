Restaurantanmeldelse: Saftig, sprø og vidunderlig lett

Bunnen på Best Friend Pizza løfter pizzaen helt til topps.

Rustikt og uhøytidelig på Best Friend Pizza på Grünerløkka.

Modesty

29 minutter siden

– Her er det ikke mye som koster, sier Willie og ser seg rundt.

I hånden har han en liten papirlapp med Best Friend Pizzas (BFP) meny, foran seg en karaffel og et glass vann. Stolen han sitter på, er av stålrør og finer, sikkert et bruktkupp fra en skole eller et forsamlingshus. Veggene er hvite og ferskenfarget og dekorert med plakater av grønne planter. Gulvet rå betong. Det eneste som ser litt kostbart ut i lokalet, er BFPs store bar dekket av brune, blanke fliser.

Og fondveggen, da. De røffe kvadratiske fargefeltene på muren kunne vært et kunstverk, men er nok et resultat av brann og rivningsarbeid.

Er det sjongleringen til pizzakokk Ulrik Mathisrud som gjør pizzabunnen ekstra sprø og lett?

Fakta Best Friends Pizza Adresse: Thorvald Meyers gate 26. tlf. 4138 8384, bestfriends.no Åpningstider: tir.-lør.: 16–22, søn. 16–21.30 Prisnivå: Lavt/middels Hva vi spiste: Hvit pizza med salami, pizza med skinke og artisjokk. Hva det koster: pizza 165–190, glass vin 125 Passer for: Mindre grupper, familier, par Lydnivå: Behagelig Vegetarretter: Fem av syv pizzaer er vegetariske. Rullestolvennlig: Liten trapp inn til restauranten, samme til toalettet. Vis mer

– Et sted eierne vil gå på selv

BFPs lokaler helt øverst på Grünerløkka har huset spisesteder siden legendariske Sult åpnet i 1996. Den forrige leietageren, Riwaj of India, stengte etter brann for et par år siden. I fjor bestemte gjengen bak naborestaurant Bass og østersbaren EFF EFF seg for å prøve lykken her også, denne gangen med et svært enkelt konsept: Pizza. Punktum.

– Det er nesten umulig å snakke om det uten å bli en vandrende klisjémaskin, men vi ville lage et sted vi hadde lyst til å gå på selv, sa Bass’ Torstein Voksø Eek til DN da BFP åpnet så vidt for take away under nedstengingen i mars i fjor.

Et par måneder senere åpnet restauranten, komplett med urban uteservering på bydelens nyoppussede fortau. Ambisjonene har vært å utvide menyen, men nye nedstenginger har sørget for at den snarere er strammet inn. Nå består kartet av syv varianter av pizza, et par viner, en håndfull ølsorter og noen koselige brustyper.

Servitør Amalie Ibsen serverer pizza og drikke. Det er foreløpig menyen på Best Friends pizza.

Byens minste meny?

– Det må være byens minste pizzameny, sier jeg. – Men på den annen side, da går det fort å velge også!

Og å produsere. Det tar ikke mange minuttene fra vi bestiller til store hvite tallerkener blir satt ned foran oss. Det dufter ubeskrivelig godt. Willies skinkepizza med tomatsaus er dekket av store skiver kokt skinke (lagt på etter steking), dandert med artisjokk og sopp. På min er den hvite sausen dekket av store salamiskiver, supplert med mild fontina-ost og heftig chili. Begge pizzaene har sprø skorper med brente flekker. Og begge smaker helt fantastisk.

Bunnen er virkelig noe helt for seg selv, noe som er blitt gjentatt både i nettanmeldelser og i den nevnte DN-artikkelen: « ... Den optimale balanse mellom soggy napolitansk og luftig New York-style»

Da BFP ble nominert i Aftenpostens kåring av Oslos beste pizza i fjor, trakk flere lesere frem pizzabunnen i sine begrunnelser. Daglig leder Colin Duignan forklaring var at bunnen er saftig uten å være for mektig.

– Og det er faktisk helt sant, sier Willie. Man blir ikke så tung i magen av denne pizzaen.

Pizza med salami, fontinaost og chili.

Pizza med kokt kvalitetsskinke, artisjokk og sopp.

Best friends forever!

Vi drikker hvert vårt glass med chianti til måltidet. Rundt oss surrer det fra små og store selskap, det er høyt under taket og skikkelig god stemning i det rustikke lokalet.

I en tid der stadig flere kjeder etablerer seg på Løkka, er Best Friends Pizza et herlig lekent, sjarmerende og ikke minst rimelig alternativ. Når pizzaene de serverer, i tillegg holder skyhøy kvalitet på råvarer og tilbereding, er valget enkelt:

Best friends forever!

Vår vurdering:

Fakta Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 4 Mat: 6 Service: 5 Verdi for pengene: 5 24 av 30 poeng Vis mer

Aftenposten har tre faste matanmeldere som anmelder tre restauranter i uken. Alle anmeldelsene kan du lese på restaurantguiden.osloby.no hvor du også finner over 60 matguider til alt fra beste pizza og burgere til thailandske godbiter og søndagsåpne restauranter.