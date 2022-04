Restaurantanmeldelse: Ikke helt topp på The Top

Utsikten fra toppen av Oslos høyeste hus kan ikke bli bedre, men restauranten kan fortsatt strekke seg litt.

Hvis man ikke har noe å snakke om, går det fint å tilbringe en hel kveld med å studere utsikten over Oslo.

Modesty

29. apr. 2022 14:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Der nede famler de andre, mumler Willie, plassert ved en glassvegg 110 meter over hovedstaden, nippende til et glass amerikansk chardonnay.

The Tops spektakulære utsikt en solfylt vårkveld kan jammen gjøre selv de mest jordnære høystemte og lyriske. Jeg tar meg i å studere de andre gjestene i restaurantlokalet, se etter begeistring over nydelige Oslo i vakkert kveldslys. Men de færreste hever blikket fra tallerkenen foran seg. De er nok hotellgjester som har spist her oppe flere ganger og sett seg mett på lekebyen langt der nede, konkluderer jeg.