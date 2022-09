Restaurantanmeldelse: Legg daten hit

Smia Galleri er et romantisk spisested, men man frir ikke på grunn av maten.

Fargerikt og romantisk.

Smørbukk

Nå nettopp

Hvis du vurderer å ta med en kjæreste på date i Oslo, er definitivt Smia Galleri noe av det mest romantiske som finnes. Forførende grønn bakgård, fargerike glass, masse levende lys, rutete gulv og behagelig jazz over anlegget. Her titter du automatisk etter Lady og Landstrykeren når du kommer inn i lokalet.

– Oi! Det er blitt dyrere her også. 685 kroner for tre retter er nokså stivt for en nabolagsrestaurant.