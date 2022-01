Restaurantanmeldelse: Nok å komme tilbake til

Katla holder fortsatt bra nivå, men de må gjerne bli mer vågale.

Lukten fra den åpne grillen setter i sving smaksløkene. Bildet er fra et besøk i 2018.

Smørbukk

13 minutter siden

For tre og et halvt år siden åpnet den islandske kokken Atli Mar Yngvason dørene til restaurant Katla rett ved det gamle Nasjonalgalleriet. Etter stor suksess med spisestedet Pjoltergeist slo han seg sammen med Lavagruppen og tok over et stort og luftig hjørnelokale på Tullinløkka.