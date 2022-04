Restaurantanmeldelse: Italiensk for viderekomne

Vil du steppe opp ditt forhold til det italienske kjøkken, trenger du ikke dra lenger enn til en bakgate i Oslo.

Grezzos restaurant er enkelt og hyggelig innredet – og har full innsikt til det viktigste rommet: kjøkkenet i enden.

– Melboller med svinelever, torsketunger, speket torskerogn, oksetunge, det er ikke sikkert at jeg ville gått hit hvis jeg hadde lest menyen på forhånd, sier jeg etter at servitøren kjapt har gått gjennom Grezzos spisekart.

Menyen er trykket opp på et vakkert ark og delt inn i velkjente kapitler som antipasti, primi og secondo, men der slutter også gjenkjennelsen. Ikke så mye som en liten flis av en spagetti på denne italienske restauranten. I hvert fall ikke denne dagen. I morgen er det nye retter. Her tar man råvarene på alvor.