Glimrende dagen derpå-sted

Mike’s Corner byr på saftige sandwicher og sprø kyllingvinger.

4. nov. 2022 12:17 Sist oppdatert 26 minutter siden

Barnevognene er i flertall denne formiddagen hos Oslos nyeste spisested i Bjørvika. Mike’s Corner ligger mellom baren Hammerhai og den indiske restauranten Nimbu. Den uformelle bodegaen drives av Michael Ray Vera Cruz Angeles, og her får du stort sett kyllingvinger, fries og ulike sandwicher.

Sko i taket

Mike’s Corner bader i sterke farger og innehaveren har hengt opp basketballplakater fra barnerommet på den ene veggen i spisestedet. I taket henger mange av sneakerparene hans og man bestiller maten selv. Menyen er spennende lesning med flere retter og enkelte Cornerspesialiteter de har over en viss tid.

Vi får lyst til å prøve både sandwicher, kyllingvinger og noen av dagens spesialiteter.

Ekte bodega følelse. Sko i taket og skjerm til sikkerhetskamera ved inngangen.

Gode kyllingvinger

Ønsker du maten kjapt, er ikke dette stedet du velger. Det er er en god del folk i lokalet, så det går over 20 minutter før maten serveres på et brett på bordet. Vi starter med kyllingvingene. De er sprø utenpå, nokså saftige og varme inni og har en fin smak av masse pepper og sitron.

Fem stykker til 65 kroner er en meget bra pris. Vi har også kjøpt med en skål smaksrik og småspicy togarashi majones som funger meget godt til kyllingen.

Maten serveres på blå serveringsbrett.

Toppselgeren Laab mih tender er delt i to og ser fristende ut. Melkebrødet er saftig og er fylt med kjøttdeig, syltede grønnsaker, stekt løk og et lag med basilikummajones. Mykt, sprøtt og mye mat for pengene. Jeg skulle gjerne hatt enda mer smak i kjøttdeigen, den burde også vært varmere, men vi har kjøpt en skål med smaksrik pho-dipp som sandwichen får seg en real dypp oppi.

Det er en utrolig god kombinasjon. 169 kroner for dette er et meget godt kjøp.

Opp med varmen

Corner special denne dagen er Döner special. Etter lang ventetid kommer denne nesten kald på bordet. Det er dumt, for smaken er god. Den smaker mest at store mengder syltet rød paprika. Her er i tillegg en fin røkt smak av kumelksosten provolone og sødmefull og noe trøkk fra pepperoncini. Neste gang ønsker vi mer stekt løk og varmere kjøtt.

Fakta Mike’s Corner Hva vi spiste: Laab mi tender – sandwich med kjøttdeig, kyllingvinger med pepper og sitron og Döner Special. Hva det koster: 169 kroner for sandwich, 65 kroner for kyllingvinger, dipper 35 kroner og en pho dipp koster 45 kroner. Döner Special koster 159 kroner. Hvem passer det for: Par, mindre grupper og familier. Mye barnevogner her til lunsj. Rullestolvennlig: Ja, god plass i lokalet. Vegetarretter: Ja, flere muligheter. Lydnivå: Behagelig. Mest barnegråt på formiddagen. God stemning i helgene. Da er det åpent lenge. Innsidetips: Åpent alle dager i uken. Vis mer