Restaurantanmeldelse: Opptur i skuret

Skur 33 er en populær sommerrestaurant, men du burde spise der andre sesonger.

Maritimt, uformelt og fin utsikt på Skur 33.

Smørbukk

Nå nettopp

– Fullt, fullt, fullt! Det er stas at så mange vil ut og spise middag i Oslo for tiden. To år med mye innetid har ført til at folk strømmer til restaurantene, sier spisefølget. Det er mange steder det er umulig å få bord, men heldigvis tilbyr enkelte bord for drop in. Som Skur 33.