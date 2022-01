Restaurantanmeldelse: Jewel of India er en nabolagsjuvel

Det har vært blant byens beste indiske restauranter i 16 år. Jewel of India holder seg fortsatt i tetsjiktet.

Jewel of India har holdt til på hjørnet av Oscars gate og Frognerveien siden 2005.

Dagobert

Nå nettopp

– Det er 16 år siden vi var her første gang, sier Bordvenninnen. Noen steder falmer med årene, men Jewel of India på Frogner har som oftest levert et måltid på høyt nivå. Vil de klare det i dag også?