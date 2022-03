Restaurantanmeldelse: Hot, hottere, Hot Shop

Restaurant Hot Shop er bedre enn noensinne.

Store vinduer og enkelt innredet.

Smørbukk

– Hvordan i all verden klarte du å få bord her? Det er komplett umulig. Det har jo vært fullbooket her i et halvt år, sier spisefølget.

Etter å ha fulgt med på bookingen siden i fjor høst, åpnet det seg plutselig et ledig bord hos restaurant Hot Shop i krysset mellom Københavngata og Dælenenggata.