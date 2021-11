Restaurantanmeldelse: Litt mer selvtillit og oppmerksomhet, så kommer dette til å bli meget bra

Det måtte flere besøk til hos La Fable før karakteren ble riktig.

Lyser maten opp hos La Fable?

Smørbukk

– Ja, da! Dette nevnte vi vel i forrige anmeldelse? Da holdt Christiania restaurant til i lokalene her med dårlig mat og ynkelig service. Vi ønsket oss heller et brasseri, og for noen måneder siden etablerte franske La Fable brasseri seg her, sier spisefølget.

Vi har åpnet den tunge døren inn til frimurerlosjens ærverdige, gamle lokaler, sentralt plassert rett ved Stortinget.