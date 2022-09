Restaurantanmeldelse: En skikkelig god middag i flotte omgivelser

Nedre Foss kryper opp i øvre sjikt.

En flott septemberdag hos Nedre Foss Gård.

Smørbukk

Lekre kjoler og dobbeltspente dresser har okkupert uteserveringen hos Nedre Foss Gård. Flere selskaper er ute for å nyte en varm septemberdag, og da er Grünerløkkas eldste bygning fra 1802 et godt alternativ. Her er flere chambre séparée, cocktailbar, bryggeribar og den flotte vinbaren Radegast.

– Dette opplever jeg ikke så ofte på restauranter. Jeg har lyst på alt på menyen. Her var det utrolig mange fristende retter, skryter spisefølget. Vi har fått plass i første etasje i det lyse og åpne lokalet og titter rundt på marmor, messing og håndmalte tapeter. Det er nå fem år siden Nedre Foss Gård åpnet dørene etter den dramatiske brannen i 2015.