Det var tirsdag denne uken Aftenposten rapporterte om forholdene ytterst på Sørengautstikkeren. Et tykt lag av alger og grønske hadde lagt seg på overflaten av bassenget tilpasset for funksjonshemmede.

Nå lover byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) å rydde opp. Det var i Spørretimen onsdag formiddag Høyre konfronterte byrådet med saken.

Ola Kvisgaard (H) spurte blant annet om byråden var klar over at det er en kort badesesong i Oslo.

– Det er flere enn meg som reagerte på oppslaget og bildene fra Sørenga. Vi ønsker det skal være tilgjengelig for alle, sier Berg.

– Jeg har tatt dette opp med Bymiljøetaten, og de vil starte opprenskning av bassenget i dag. Det er bra vi får ryddet opp raskt.

Bymiljøetaten i Oslo har vært klar over problemet. Fjorårets jevnlige vaskingpraksis ble vurdert som for kostbar og var ikke satt i gang så langt denne sesongen. Etaten forklarte tirsdag at de så etter bedre og mer varige løsninger for badet.

Presseansvarlig, Monica Olsen i Bymiljøetaten sa deretter til Aftenposten tirsdag kveld at vasking av bassenget ville starte opp fra og med neste uke. Men i løpet av onsdagen ble det klart at prosessen ble fremskyndet. Bassenget skal dermed være rent i løpet av torsdagen, ifølge etaten.

– Lovlig sent tiltak, mener Høyre

Tiltaket kommer imidlertid for sent, mener flere politikere. Blant dem er leder for Oslo Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg.

– Det er selvfølgelig bra at noe endelig blir gjort, men det er urovekkende at det må et presseoppslag til for at kommunen skal ordne opp, sier han.

– Det er også lovlig sent – tiltak skulle vært klare tidlig i juni så alle innbyggerne i byen hadde hatt mulighet til å bruke fasilitetene, sier han.

Solberg får støtte av leder i Oslo Frp, Aina Stenersen. Hun er bekymret for hvordan handikappede i byen vil tolke prioriteringene.

– Vi reagerer på at byråden og Bymiljøetaten ikke har prioritert å vedlikeholde dette område på lik linje som resten av sjøbadet. Det er et dårlig signal å sende til funksjonshemmede i Oslo, sier Stenersen.

Sier vasking ville blitt gjennomført uansett

Bymiljøetatens presseansvarlig er uenig i hvordan politikerne fremstiller saken.

– Det stemmer ikke at tiltak ble satt i gang på grunn av et presseoppslag. Vasking av bassenget hadde blitt gjort uansett, sier Olsen.

Hun understreker at arbeidet uansett var planlagt denne sesongen, men at det nå er fremskyndet.

– Men badesesongen er allerede godt i gang. Burde ikke vasking vært gjort for lenge siden?

– Vår erfaring tilsier at dette bassenget blir mindre brukt tidlig i sesongen fordi det er ganske kaldt. Bassenget skal selvfølgelig være i orden, men det er en avveiing vi må gjøre.

Nå ser kommunen på andre løsninger. Konstruksjonen av bassenget fungerer ikke etter intensjonen, forklarer Olsen. Etaten er også i kontakt med Handikapforbundet for å se på andre midlertidige løsninger.

– Det er litt større problemer som knytter seg til bassenget enn hva kun vasking kan løse.

Prosessen gjort i feil rekkefølge

At kommunen ser etter varige løsninger som reduserer kostnadene, stiller Solberg og Stenersen seg positive til. Men de understreker at det må være mulig å ha to tanker i hodet.

Mens prosessen pågikk, burde vedlikeholdet fortsatt, mener de.

– Ting er blitt gjort helt i feil rekkefølge, og at det nå blir vasking er nok kommunens måte å innrømme at de har håndtert saken feil, sier Stenersen.

