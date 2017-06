Oslo har de siste tre tiårene fått en stadig sterkere bevissthet om den sjeldne gamle byen under Gamlebyen, blant annet på grunn av byens frodige miljø innen middelaldermusikk.

Sentralt i dette står Sverre Jensen, en beskjeden og sikkert tradisjonsbærer med en utdannelse fra Kunst- og håndverksskolen i den ene lommen og en fortid som nysgjerrig gitarist i den andre.

Livslang interesse

Lekende musikalitet skaffet ham tidlig en livslang interesse for spansk og deretter norsk fortidsmusikk. Gamle spanske instrumenter som hos oss andre kanskje kun ville ha prydet stueveggen, ble for håndverker-musiker Sverre utgangspunkt for egne kopier til å spille på.

Hedvig Vollsnes, Oslo Ladegård

Interessen smittet over på norsk tradisjonsmusikk; med sikker sans for å tenke nytt innenfor gamle rammer begynte han å lage langeleiker, lyrer, fidler og lutter som han selvsagt lærte seg å spille på.

Men instrumenter gjør seg best i samklang; Sverre ble leder for universitetsgruppen den stadig varierende sammensatte samspillgruppen Schola Instrumentalis som snart ble et sterkt rekrutteringsmiljø innen Oslos middelaldermusikk.

Laget instrumentene selv

Og instrumentene de alle spilte på? Var for det meste laget av Sverre, slik også de aller fleste av dagens proffe middelaldermusikeres instrumenter er. For Sverre er raus og låner ut med glede, og dannet han gruppene Kalenda Maia, Aurora Borealis og Al Andaluz på grunnlag av sine egenproduserte instrumenter og frodige, stilrene arrangementer

Slik har Sverre Jensen i dag blitt et kraftsentrum i Oslos middelaldermusikk-miljø, noe en spørrerunde blant noen av dagens sentrale musikere utløste et ras av blomstrende ros:

Sverre er unik, autentisk, lekende, kunnskapsrik, super-musikalsk, perfeksjonist, romslig, lett å be, inkluderende.

Og nå skal han endelig fram i lyset; middelaldermiljøet på Oslo Ladegård arrangerer i sommer en egen «Sverre-festival» med utstilling av hans instrumenter, og med konserter med Aurora Borealis og Al Andaluz.

Oppmerksomheten er vel fortjent!

leif.gjerland@gmail.com

Leif Gjerland

Foto: Hedvig Vollsnes, Oslo Lade

Bilder:

1 – Sverre Jensen og Aurora Borealis

Aurora Borealis spiller selvsagt på et romslig knippe av Sverre-instrumenter. Fra venstre: Anne Hytta, Sverre Jensen, Tomas Olsson og Øyonn Groven Myhren. (Foto: Signe Dons)

2 – Dukkespill

Med leken og fingernem kjærlighet til musikk har Sverre også laget et ensemble med marionett-musikere, en barnas favoritt på enhver middelalderfestival. (Foto: Leif Gjerland)

3 – Fidle-hode

Sverre Jensen utstyrte like godt en kopi av en gammel fidle med et hardingfele-inspirert morsomt hode. (Foto: Hedvig Vollsnes, Oslo Ladegård)

4 - Instrumenter

Oslo Ladegård arrangerer i sommer en «Sverre-festival», som gir en sjelden god anledning til å få studere nærmere hans instrumenter. (Foto: Hedvig Vollsnes, Oslo Ladegård)