10 tips for helgen (22–25 juni)

1. Helskeiv feststart

Oslo Pride starter denne helgen, og ti dager fremover blir det full fart over hele byen. Som vanlig er det et stort og rikholdig program med alt fra utstillinger, debatter, konserter, show og selvfølgelig den tradisjonelle paraden, så her er det garantert noe også for deg.

Hvor: Over hele byen, se programmet på oslopride.no/program

Når: Fra torsdag 22. juni til lørdag 1. juli

2. Spilleglad? Da skal du hit!

Arcon er en festival for all slags type spill – brettspill, kortspill, miniatyrspill, rollespill o.l., og er blitt Norges største festival innenfor sitt felt. Dette er 33. året festivalen arrangeres, og her møtes både glade amatører og durkdrevne spillere.

Hvor: Kongshavn vgs.

Når: Fredag til mandag, les mer på www.spillfestival.no

3. Musikalsk piknik i parken ...

Amy Harris / TT / NTB scanpix

Piknik i Parken er musikkfestivalen med noe attåt: Her er det lagt opp til et vell av aktiviteter ved siden av musikk fra mange spennende artister som Father John Misty, Solange, First Aid Kit og Ane Brun med flere.

Hvor: Vigeland-museet

Når: Torsdag til lørdag

4. ... musikkfest på byens tak?

Audun Braastad, NTB scanpix

På OverOslo er du bokstavelig på toppen av byen, og artistlisten er heller ikke fy skam: Åge Aleksandersen, Röyksopp, Sivert Høyem og Kool and the Gang er noen av navnene. Festivalen ble utsolgt allerede i februar, men det kan hende at det er noen dagsbilletter igjen.

Hvor: Grefsenkollen

Når: Torsdag til lørdag

5. ... eller fest i bakgården?

Når du ikke trodde det var mulig å klemme inn flere festligheter på musikkfronten, slår minsanten Dattera til Hagen til med egen bakgårdsfestival med konserter og DJ-er til de sene nattetimer. Ikke nok med et, selveste Dungen skal spille i bakgården på Grønland ved siden av klubbveteraner som secretsundaze med flere.

Hvor: Datteren til Hagen

Når: Lørdag fra kl. 15

6. Alarm, store og små detektiver!

Ifølge rykter planlegger B-gjengen å bryte seg inn og naske med seg det berømte maleriet SNIK på Munchmuseet lørdag. Da kommer også Norges eneste Donald-tegner Arild Midthun for å lære bort tegneferdighetene sine og løse krimgåten sammen med barna. Det vil bli eget tegneverksted og barna får diamanter, dessuten deles det ut Donald-blader og eget kart og Fjonslo (lurer på hvilken by det skal være ...). Det er gratis adgang.

Hvor: Munch-museet

Når: Lørdag kl. 12–14

7. Gratiskonsert og hitparade

Så er det igjen klart for VG-lista, konserten der du får høre alle de mest populære artistene fremføre sine aller mest populære låter. Hør MØ, Admiral P, Arif, Kream, Dagny, Italobrothers, Maggie Lindmann, Jowst, Freddy Kalas, Julie Bergan, Mugisho, TRXD, Morgan Sulele, Gabrielle, Cezinando, Hkeem og Temur og Katastrofe helt gratis.

Hvor: Rådhusplassen

Når: Lørdag kl. 17.30

8. Verdens beste ungdommer spiller opp

JEFF ROFFMAN

Har du hørt om New England Conservatory Youth Philharmonic Orchestra? Det er kremen av unge, begavede musikere i alderen 12–18. Nå spiller de i Oslo med David Coucheron som solist, så her er det oppmøteplikt for alle klassiskinteresserte. På programmet står Verdis «La Forza del Destino», Saint-Saens’ «Violin Concerto No. 3» og Rachmaninovs «Symphonic Dances».

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Søndag kl. 19.30

9. Sommerslott, dans og drama

NTB/ Scanpix

Den Norske Opera & Ballett slår til med flere spektakulære forestillinger i helgen. A Doll's House er Jo Strømgrens vri på Henrik Ibsens udødelige drama, spilt i et dukkehus på Scene 2.

Forestillingen På sommerslottet med Romeo og Julie lar publikum oppleve dans, musikk og sang på Oscarshall med Nasjonalballetten UNG, Kingwings Crew, Eli Kristin Hanssveen og Catharina Chen.

Koreograf Alexander Ekman fylte scenen med vann i balletten A Swan Lake. Nå flytter Ekman grenser igjen. Rooms er en vandring i dans og opplevelser, en forundringspakke der absolutt hele scenerommet blir tatt i bruk.

For fullt helgeprogram, se operaen.no

Hvor: Oscarshall og Den Norske Opera & Ballett

Når: Torsdag, fredag, lørdag og søndag

10. Vandring i middelalderbyen

Poppe, Cornelius

Er du nysgjerrig på det nye Bjørvika og den historiske bakgrunnen til området? Lurer du på hva ruinene i Gamlebyen har vært – før de ble ruiner? Vil du høre om de siste arkeologiske utgravingene i området? Bli med på vandring i det eldste Oslo og oppleve ekte middelalderrom og artige historier fra en tid da livet i byen var svært annerledes enn det er nå.

Hvor: Oslo Ladegård, Oslogate 13

Når: Hver lørdag og søndag kl. 13.00