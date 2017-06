7000 muslimer feiret id med kjempefest i Vallhall

Etter å ha fastet i en måned, avsluttet muslimene i Oslo ramadan, søndag. ved å feire id-al-fitr, en fest med festmat, bønn, gaver og nye klær.

Tusenvis av mennesker var samlet i Vallhall Arena, anslått rundt 7000, ifølge arrangørene. Enkelte ga humoristisk uttrykk for at nettopp valget av et sted som bærer navnet Vallhall viser at integreringen er på sporet.

– Vi holder åpent for alle, her kan vi ha alle guder under samme tak, sa Ayusha Awan, talsperson for Islamic culture centre (ICC) som arrangerte festen sammen med Rabita-moskeen. Begge er sunni.

Monica Strømdahl

Den lille festen

Id feires for å markere at Muhammed seiret ved slaget i Badr i året 624, og kalles den lille festen. Den store, eid al-adha, feires i forbindelse med pilegrimsreisene.

Men søndag var det altså den lille festen som skulle feires.

Monica Strømdahl

Før bønnen begynte, mens tusenvis av mennesker fortsatt strømmet inn, holdt en imam en appell til de fremmøtte.

Kledt i hvit drakt og med tydelig volum på høyttaleranlegget minnet han om friheten og tryggheten vi har i Norge og at dette er noe alle nyter godt av.

– Vi må sikre dette! Det er vår oppgave!

– Når Erna kan, kan vi

Umiddelbart etter bønnen, der mennene satt forrest og kvinnen bakerst i hallen, ankom statsminister Erna Solberg.

Uniformert politi og statsministerens egne livvakter sørget for fri bane for at Solberg kunne gå gjennom menneskemengden. Deriblant noen rødkledde personer som delte ut godteri og bilder av Jonas Gahr Støre med teksten «Eid Mubarak!» på.

– Ja, vi driver valgkamp. Når Erna kan være her, så kan vi også, sa en av Arbeiderpartiets valgkamparbeidere.

Monica Strømdahl

Monica Strømdahl

Monica Strømdahl

«Julaften»

Forretningsmannen og høyrepolitiker Aamir Javed Sheikh sto klar til å ta imot sin partifelle og reagerte på vervingen.

– Jeg synes det er uheldig at Ap bruker Eid, som på en måte er vår julaften, til å drive valgkamp. Erna kommer hit i egenskap av å være statsminister. De er forskjell på det, sa han.

Monica Strømdahl

Monica Strømdahl

– Viser at statsministeren bryr seg

Erna Solberg entret podiet og holdt en tale der hun blant annet snakket om likhetene mellom nordmenn med forskjellig tro og der hun angrep mørkekreftene som vil skape splittelse.

På tribunen sto Hafsa Jango (23), Hamdi Gabrishella (21) og Dunya Abdullahzadeh (22) og hørte på statsministerens tale. De var enige om at det betydde noe for dem som unge muslimske kvinner at Solberg kom.

Frode Sætran

– Det viser at hun som statsminister tar oss som muslimer på alvor, at hun bryr seg, sier de.

Litt lenger bort satt Adam Merzhoev (32) og fulgte med. Han var helt enig med de tre unge kvinnene.

– At statsministeren er her hos oss viser at vi betyr noe for henne, sa han.