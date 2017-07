Åpne Høyre er skuffet over at Raymond Johansen ikke har fulgt opp løfte om å ta imot flere LHBT-flyktninger til Oslo

I 2015 uttalte daværende byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen (Ap), følgende under en debatt om LHBT-flyktninger (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), ifølge NRK:

– Vi skal gi et klart signal til myndighetene om at vi ønsker å ta imot flere LHBT-personer fra Syria til Oslo. Den rause storbyen Oslo vil være et godt sted å bli integrert, og det har vi lang erfaring med.

Jon Ole Whist (H) har stilt spørsmål til byrådet om hvorvidt Johansens løfte fra 2015 er blitt fulgt opp. I et svar datert 12. juni opplyser byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, at byrådet ennå ikke har tatt opp spørsmålet med statlige myndigheter.

– Svært skuffende

En av dem som var til stede under debatten på Litteraturhuset i 2015 var Vegard Rødseth Tokheim i Åpne Høyre, et uformelt Høyre-nettverk for «mer skeiv blå politikk».

– Raymond Johansen kom med et ekstremt positivt valgkampløfte, at Oslo vil ta imot flere LHBT-flyktninger og -asylsøkere. At dette initiativet ikke er blitt fulgt opp hverken muntlig eller skriftlig overfor sentrale myndigheter, er svært skuffende, sier Tokheim.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skriver i en e-post til Aftenposten at han er stolt av at byrådet for alle første gang foreslår et prinsipp om at Oslo skal ha en spesiell oppmerksomhet mot LHBT-flyktninger, slik han varslet i valgkampen i 2015.

– Jeg har i ulike sammenhenger snakket om denne problemstillingen, også i mediene i forbindelse med valgkampen. Vi kunne kanskje ha hatt en enda tydeligere dialog med IMDI om dette, men jeg mener det er et poeng at hele bystyret stiller seg bak den nye politikken vi nå foreslår, og som skal vedtas i september. Jeg er glad for at Høyre støtter denne saken, de er viktige medspillere i kampen for rettighetene til LHBT-personer, skriver Johansen.

Stort miljø i Oslo

Tokheim påpeker at miljøet for LHBT-personer er størst i Oslo, og at det derfor vil være en fordel for asylsøkere og flyktninger i denne gruppen å bo i Oslo. Slik kan det være enklere for dem å bearbeide traumer og å skape nye kontakter.

– Er du homofil på et flyktningmottak i Norge er du ofte litt alene. I storbyer får man derimot tilgang til et større miljø med personer som har samme legning. Oslo er kjent for gode helsetjenester, et godt LHBT-miljø og stort mangfold, og det er nettopp derfor jeg applauderte Johansens forslag i 2015, sier han.

Raymond Johansen mener at mange homofile vil ha et godt utgangspunkt i en raus storby som Oslo, hvor LHBT-miljøene er sterkt til stede og kommunen har kompetanse på helseutfordringer knyttet til denne gruppen.

– Nettopp derfor har vi invitert bystyret med på å gi et tydelig signal om at Oslo vil tilrettelegge for bosetting av LHBT-personer dersom IMDI har behov for det. I vår dialog med IMDI har det til nå ikke kommet opp som en problemstilling fra deres side, kanskje fordi flyktninger fra for eksempel Syria får opphold uansett og ikke melder LHBT som grunn for asylsøknaden sin, skriver Johansen.

Vil ta kontakt i høst

I 2015 ba 68 personer om asyl i Norge på bakgrunn av sin seksuelle legning, ifølge Vårt Land.

– Statlige myndigheter har oversikt over hvem dette gjelder, men kan ikke plassere asylsøkere i spesielle kommuner med dette som grunnlag. Dette må skje på initiativ fra Oslo kommune, sier Tokheim.

I svaret fra Geir Lippestad påpekes det at så snart flyktningmeldingen er ferdig behandlet, vil han ta kontakt med norske myndigheter for å gjøre dem oppmerksom på byrådets arbeid med tilrettelegging og integrering av flyktninger i utsatte grupper, som kjønns- og seksuelle minoriteter. Raymond Johansen bekrefter også at de vil ta kontakt med IMDI tidlig i høst.

– Konsekvensene av at dette løftet ikke er blitt gjennomført er at vi er blitt forledet, og at noen sitter på et mottak i for eksempel Kirkenes, langt unna et inkluderende miljø slik som vi har i Oslo, sier Tokheim.