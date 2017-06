Brann i boligblokk på Grefsen natt til lørdag

Like etter midnatt, natt til lørdag brøt ut en brann i den store boligblokken Grefsen Terrassehus i Grefsenkollveien 12 i Oslo. Foreløpige undersøkelser tyder på at brannen startet inne i korridoren i 4. etasje.

– Vi hadde akkurat passert det som sannsynligvis er arnestedet og gått opp i leiligheten vår i etasjen over. Da var det ingen ting som brant eller luktet røyk, sier Morten Thorsen til Aftenposten.

Korridoren var tom, bortsett fra en liten barnesykkel og en barnevogn.

Morten Thorsen

Barna var hjemme

Thorsen hadde vært på festivalen Over Oslo på Grefsenkollen og tatt bussen noen holdeplasser ned.

Klokken hadde akkurat passert midnatt da de kom hjem. Familiens eldste sønn (18) satt barnevakt for minstemann (9) da foreldrene kom hjem.

– Vi oppdaget at et lys utenfor vinduet da vi skulle sette oss ned og drikke kakao. Det første som slo meg, var at det er en familie med to småbarn to etasjer under oss, men da jeg åpnet døren til korridoren var det så mye røyk at jeg bare måtte lukke den, sier Thorsen.

Familien evakuerte ut på terrassen og de begynte å rope for å varsle naboene og ringte nødnummeret.

Morten Thorsen

Stor bygningsmasse

Grefsen Terrassehus består av fem sammenkjedede 10-etasjes boligblokker som rommer 360 leiligheter. Brannen oppsto i D-blokken. Bygningskonstruksjonen er av betong.

Brannvesenet rykket ut med store mannskaper og flere brannbiler, alle nødetatene var alarmert. Beboerne ble evakuert.

Morten Thorsen

– Det var ikke først og fremst ilden som utgjorde noen fare, det var røyken som var den største utfordringen, sier vaktkommandør Tor Bergstrøm i Oslo brann- og redningsetat.

Flyttet til slektninger

Korridorene er belagt med tepper på gulvet som tok fyr, det bidro til kraftig røykutvikling. Brannen ble slukket etter en halvtimes tid, men røyken måtte luftes ut før folk kunne gå inn i boligene sine igjen.

– Det var en skremmende opplevelse som satte et preg på oss, sier Thorsen. Familien måtte overnatte hos slektninger i natt.

– Men vi vet i hvert fall at vi gjorde alt riktig da vi evakuerte ut på terrassen, sier Morten Thorsen.