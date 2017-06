Brann i bolighus på Jar

110-sentralen i Oslo opplyser at brannvesenet er på stedet, og at det brenner i kjelleren i en enebolig i Løvenskiolds vei.

Det er mye røyk i området, og Oslo-politiet oppfordrer naboer til å holde vinduer og dører lukket.

– Brannvesenet er i gang med slukking, men har foreløpig ikke kontroll på brannen. Det er full fyr i kjelleren, sier vaktkommandør i brannvesenet Rune Elstad til Aftenposten.

Han forteller at brannvesenet har hentet ut en kvinne i 80-årene fra boligen som har fått behandling av helsepersonell på stedet.

Politiet opplyser at det er registrert tre personer på adressen og at to personer kjøres legevakten for en sjekk av eventuelle røykskader.

Klokken 11.19 meldte politiet på Twitter at de har kontroll på brannen.

Saken oppdateres.