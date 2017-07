Brynstunnelen åpen

29. april ble Brynstunnelen endelig åpnet for trafikk igjen, etter å ha vært stengt for rehabilitering i 14 måneder. Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen selv som sto for åpningen.

Tunnelen ble stengt fredag etter at det falt løse deler fra betongdekket på det innvendige taket ned på veibanen. Det førte til lange køer i sommertrafikken.

E6 #Brynstunnelen i Oslo; åpen for trafikk etter opprydningsarbeid. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) July 3, 2017

Da ble det også meldt at Operatunnelen skulle stenges for rutinemessig rehabiliteringsarbeid i dag, men at dette sto i fare dersom Brynstunnelen ikke ble åpnet.

Ettersom Brynstunnelen nå er åpen, vil rehabiliteringsarbeidet gå som planlagt. Dette betyr at E6 vil være stengt i retning Ryen. Omkjøring er skiltet, og forsinkelser må påregnes, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

E6 #Operatunnelen under Svartdalen i Oslo; stengt i retning mot Ryen pga vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Forsinkelser må påregnes. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) July 3, 2017

Nylig oppgradert

Den 270 meter lange Brynstunnelen er en del av E6, og den lange perioden med halv kapasitet har skapt problemer for mange bilister. Oppgraderingen er en del av et større prosjekt for tryggere tunneler i Oslo. I perioden 2015–2020 skal ti tunnelstrekninger rehabiliteres.

Brynstunnelen er en av Oslos eldste tunneler og er regnet som den mest krevende strekningen i prosjektet. Fra før er Smedstadtunnelen oppgradert, og Granfosstunnelen skal åpnes igjen førstkommende søndag.

Ulvik sier de nå er i gang med å kartlegge Brynstunnelen. Statens vegvesen har arbeidet med å reparere skadene, i hovedsak ved pigging av betong, i hele dag.