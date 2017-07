Brynstunnelen stengt til mandag

Tunnelen ble stengt fredag etter at det falt løse deler fra betongdekket på det innvendige taket ned på veibanen.

Stengningen kom knappe to måneder etter at tunnelen åpnet for trafikk etter en lengre periode med vedlikehold og oppussing og skjedde attpåtil midt i ferieutfarten til Oslo-folket fredag.

Lørdag opplyser Vegtrafikksentralen Øst at trafikken i tunnelen er lagt om og kjøres toveis i retning Økern/Sinsen i helgen. Man må regne med forsinkelser og kø som følge av dette.

Statens vegvesen opplyser at begge tunnelløpene vil bli åpnet mandag 3. juli klokka 6.00 for vanlig trafikk.

Sjekk trafikken der du er i Aftenpostens interaktive kart - trykk på blå punkter for direktebilder: