Direkte fra klokken 13: Pride-paraden i Oslo

Det er tradisjon at Pride-uken avsluttes med en parade gjennom Oslos gater. Den er blitt severdig for mange, og i fjor var hele 200.000 tilskuere til stede.

Da gikk også 30.000 deltagere i selve toget. I år forventer leder i FRI ( Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) enda flere, spesielt etter at hun så en dobling i deltagere under paraden i Bergen tidligere i juni, skriver NRK.

I år starter toget, som i fjor, i Grønlandsleiret kl. 13.

Går for første gang

Flere organisasjoner og profiler går for første gang i år, blant andre brannvesenet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.