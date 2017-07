– Vi fikk flere telefoner om at det var syklister inne i tunnelen. Vi sendte en politipatrulje og hentet dem ut, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Syklistene er spanske turister. Politiet fikk først melding om at én syklist hadde krasjet. Senere viste det seg at to av dem hadde krasjet i tunnelveggen og veltet over hverandre. Ingen ble skadet.

– Det var høy trafikk i tunnelen, og bare flaks at ingen er skadet. Vi får se om vi gir dem reaksjon, sier Stokkli.

Tunnelen er åpen for trafikk.

Vi har kontroll på 4 syklister inne i operatunnelen vestgående løp. En av dem har veltet men er ikke skadet. Meget trafikk farlig atferd. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 4, 2017