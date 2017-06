Flere skadet i E18-ulykke – fire biler og lastebil involvert

Ulykken skjedde på E18 ved Høvik/Strand i retning Oslo like etter kl. 10.30 tirsdag.

– En lastebil og fire personbiler har kræsjet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten kort tid etter ulykken.

I en Twitter-melding kl. 11.10 opplyser politiet at tre personer er alvorlig skadet og at ytterligere to personer er lettere skadet.

De med lettere skader ble behandlet på stedet og er sendt til legevakten. De tre andre er sendt til sykehus i Oslo og Bærum, opplyser Oslo-politiet.

Olav Olsen

Like før kl. 12 melder Oslo-politiet at veien er åpen for trafikk.

Antall skadde på trafikkulykken: 3 alvorlig skadde og 2 lettere skadde. Disse får behandling av ambulanser på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 27, 2017

E18 ved Høvik i retning Oslo: To felt stengt pga trafikkuhell. Det er lange køer i området. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) June 27, 2017

ABBV og de andre nødetatene er på en trafikkulykke, på E18 mellom Strand og avkjøring til fornebu — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) June 27, 2017