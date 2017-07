Fortsatt usikkert når Brynstunnelen kan åpnes

Stengningen kom knappe to måneder etter at tunnelen åpnet etter en lengre periode med vedlikehold og oppussing og skjedde attpåtil midt i ferieutfarten til Oslo-folket fredag.

Lørdag opplyser Vegtrafikksentralen Øst at trafikken i tunnelen skal legges om og kjøres toveis i det sørgående løpet. Omleggingen vil skje i løpet av morgenen.

Ifølge Statens vegvesen har betongbelegget som løsnet ingen bærende effekt. Det er heller ikke bærende betong over skadestedet. I første omgang vil all murpuss i skadeområdet bli pigget ned.

Det er kun to måneder siden tunnelen åpnet for normaltrafikk igjen etter oppgraderinger. Arbeidene i tunnelen hadde da pågått i 14 måneder. Det er blant annet lagt nytt vann- og avløpssystem i tunnelen. Under arbeidet ble alt av teknisk utstyr, gulv, vegger og tak rensket og bygd opp igjen.

