Guide til Oslo Pride 2017

Den offisielle åpningsfesten til årets Pride er først lørdag, men arrangementene er allerede i gang.

Fra fredag 23. juni til søndag 2. juli skal den nye festivalsjefen Fredrik Dreyer endelig få se resultatet av ett år med planlegging:

– Jeg gleder meg kanskje aller mest til visningen av dokumentarfilmen Kunsten å være syndig, om verdens første åpent homofile sudaner og hans vei til å bli norsk statsborger. Det er en viktig og sterk historie om det mangfoldet vi ønsker å fremme under Pride, forteller Dreyer.

Filmen vises på Eldorado fredag 30. juni, og hovedpersonen stiller også ut kunst på Rådhusgalleriet under festivalen.

Dreyer anbefaler i tillegg å ta turen innom Pride Park, der nesten 40 artister skal ha show, samt å få med seg Regnbuevalg i Pride House lørdag 24. juni. Da blir det politikerdebatt, og festivalsjefen tror det fort kan bli opphetet stemning.

– Dessuten blir jo selvfølgelig paraden et høydepunkt. Vi har all grunn til å tro på et stort engasjement og enda flere deltagere enn i fjor. Det er jo helt klart den artigste politiske markeringen i året, mener festivalsjefen.

Her er noen av høydepunktene fra årets Pride Aftenposten-redaksjonen har plukket ut:

Mortified / Standup

Fredag er det duket for standupkonseptet Mortified, der voksne deler tenåringshistorier fra egne dagbøker, brev og skolestiler – live på scenen. Det blir naturlig nok et spesielt fokus på skeive temaer. Som festivalen selv beskriver det: Noen modige sjeler skal dele historien sin fra scenen, til alles forlystelse!

Hvor: Kulturhuset.

Når: Fredag 23. juni kl. 18–20.

Offisiell åpningsfest

Oslo Pride inviterer byen til gatefest og har fått med hele Strøget-passasjen på laget. Passasjen pyntes i regnbuens farger og en dash glitter, DJ-er, akrobater med mer. Hvert utested/restaurant i passasjen vil stille med eget prideopplegg med dansing, mingling, drikking og spising. Cafe Sør, Uhørt, Angst, Den gamle skobutikken, Karusell, Habibi, Wurst, Adam & Eva, Perestrojka og Pinpoint er med på festen.

Hvor: Strøget-passasjen.

Når: Lørdag 24. juni kl. 16–23.

Blikkfest

Blikk Magasin og Blikk.no danser Oslo Pride i gang med en 10-timers fest over tre etasjer: DJ Svinsesvanse, Eurovision DJs, DJ Deadswan og DJ Hipp Hurra fyller dansegulvene.

Hvor: Elsker.

Når: Lørdag 24. juni kl. 16–03.30.

Syng-along-musikaler

Fem dager på rad vises musikaler på storskjerm, og i motsetning til på vanlig kino, er du denne gangen oppfordret til å synge med. Inngangen er gratis.

Hvor: Syng.

Når: Kl. 19–23 alle dager.

Søndag 25. juni: Les Miserables

Mandag 26. juni: Grease

Tirsdag 27. juni: Mamma Mia!

Onsdag 28. juni: Rocky Horror Picture Show

Torsdag 29. juni: Frozen

Kvinnekveld

Rockefeller åpner dørene på vidt gap for Norges største fest for kvinner som liker kvinner. Det blir en kveld stappfull av DJ-er og artister fra inn- og utland, show og popups fordelt på Rockefellers ulike rom, dansegulv, barer og takterrasse.

Hvor: Rockefeller.

Når: Fredag 30. juni kl. 22–03.

Pride Parade

Det store høydepunktet under Oslo Pride. Etter ni dager og nesten 200 ulike arrangementer i hele Oslo, samlet paraden i 2016 30.000 deltagere og 200.000 tilskuere. Her er alle velkommen både til å gå i paraden og til å se på.

Hvor: Starter klokken 13 på Grønland i Oslo og avsluttes i Pride Park et par timer senere.

Når: Lørdag 1. juli kl. 13.

Skeiv Natt

Skeiv Natt produseres i år av det populære klubbkonseptet Det Gode Selskab og Glitterfitter. Skeiv Natt er til ære for alle som tør å stikke hodet ut, elske hvem de vil og være akkurat den man ønsker å være.

Hvor: Rockefeller.

Når: Lørdag 1. juli 22–03.

For fullstendig liste, se www.oslopride.no/program/

Møtesteder under Pride

Pride House

Eldorado bokhandel i Torggata blir skeiv debattarena med diskusjoner, foredrag, workshops med mer. Her blir du kjent med bredden i den skeive kulturen.

Hvor: Eldorado Bokhandel.

Når: 23.–30. juni.

Pride Art

Norges største skeive utstilling åpner søndag 25. juni i Rådhusgalleriet, med over 500 bidrag. I tillegg til et vidt spekter av kunst vil det også være musikalske innslag, blant annet av Big Daddy Karsten, Norges første skeive rapper-daddy.

Hvor: Rådhusgalleriet.

Når: Fra søndag 25. juni til lørdag 1. juli.

Pride Park

Onsdag 28. juni sparkes Pride Park i gang med et åpningsshow klokken 20. Så blir det fire dager med mat og drikke, kulturinnslag og konserter med nasjonale og internasjonale artister, show i alle sjangre på tre forskjellige scener, DJs i barene og et myldrende folkeliv. Alle skal føle seg hjemme – uansett legning, bakgrunn, kjønn eller identitet. I fjor var 70.000 mennesker innom arrangementet.

Hvor: Spikersuppa.

Når: Fra onsdag 28. juni til lørdag 1. juli 2017. Åpningstider: Onsdag: kl. 15–24. Torsdag: 15–24. Fredag: 15–24. Lørdag: 12–24.

Disse stedene har også Pride-arrangementer

Utestedene London Pub i Rosenkrantz’ gate, Maksitaksi i Pilestredet, Rebell i Thorvald Meyers gate, Venner i Smalgangen på Grønland, Ett Glass i Rosenkrantz’ gate, No 53 i Schweigaards gate i Gamlebyen, Hausmania i Hausmanns gate og Taxi Take Away i Maridalsveien har også happeninger under Pride, mens SLM Oslo i Rådhusgaten er stedet for lærfolket. Klubben The Villa i Møllergata arrangerer Skeiv fest 30. juni.