Gutter på sparkesykkel fulgte etter veskeraner på Trosterud. Det får de skryt av politiet for.

– En gladsak!, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslopolitiet på telefonen.

De opplyser på Twitter søndag ettermiddag at fire unge gutter fulgte etter en gjerningsmann som ranet en kvinne på Trosterud. Det førte til at politipatruljen kunne pågripe gjerningsmannen etter kort tid.

Det får de fire guttene i alderen 10–11 år skryt for.

at politipatruljen kunne pågripe gjerningsmannen etter kort tid. Meget bra jobbet av guttene!!! — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 2, 2017

Ifølge operasjonsleder Krohn Engeseth så de fire guttene at kvinnen ble ranet da hun skulle kjøpe billett til t-banen.

Da fulgte de etter, mens et annet vitne tok kontakt med politiet.

Krohn Engeseth understreker at det var snakk om et ran i denne situasjonen, siden gjerningsmannen brukte makt for å få tak i vesken.

Ikke borgervern – her ble alt gjort riktig

Vanligvis blir det ikke oppfordret til at sivile selv griper inn når de er vitne til kriminalitet. Men i dette tilfellet gjorde de fire guttene alt de skulle gjøre.

– Folk må i enhver sammenheng vurdere selv hvor langt de ønsker å gå. Her er det gjort riktig, sier Krohn Engeseth i politiet.

Han legger til at det er en samfunnsplikt å varsle politiet når man er vitne til kriminalitet.