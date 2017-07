I dag kan du se bønder og brannfolk i Pride-paraden for første gang

Oslo er regnbuefarget, og i dag går Pride-paraden gjennom gatene.

I fjor gikk 30.000 deltagere i paraden og 200.000 så på. De siste årene er det kommet til flere nye ledd og ansikter i toget – ikke alltid uten problemer.

Da Knut Arild Hareide gikk i Pride-paraden i fjor, ble det storm rundt KrF-lederen.

I år prioriterer ikke Hareide å gå i paraden. Faktisk er det bare to partiledere som går i paraden: Trine Skei Grande (V) og Rasmus Hansson (MDG).

Skal du gå? Det starter på Grønland kl. 13. Her er vår guide til årets Pride-festival!

Brannbil i paraden

Men andre møter opp. Blant annet kan du se Oslo- brann og redningsetat (OBRE) for første gang i årets Pride-parade.

– For brannfolk er det en kjerneverdi å aldri gjøre forskjell på folk i gaten. Alle får hjelp, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i OBRE.

Derfor går OBRE under parolen «Vi gjør ikke forskjell på folk». De stiller også med en brannbil i paraden, forteller Hovtun.

At de ikke har gått i Pride-paraden før, tror han delvis handler om tilfeldigheter, selv om disse verdiene har vært viktige i lengre tid.

– I brannvesenet er det ikke veldig mange som har stått frem som åpent homofile. Det kan godt være at vi ikke har tenkt så mye på dette, men nå har vi lyst til å markere at det selvfølgelig er greit å være homofil, både i samfunnet og som brannkonstabel.

Også Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar i Pride-paraden for første gang i år, skriver Nationen.

– Vi deltar for å vise vår støtte og for å vise at vi er del av et fargerikt fellesskap, sier Ketil Jørstad i Norsk Bonde og Småbrukarlag til avisen.

Kjenner du til flere som går i Pride-paraden for første gang? Tips meg!

I år stiller også Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) opp sammen under Pride. De går under parolen «Fryktløs kunnskap», skriver Khrono.

Høgskolen har riktig nok markert Pride tidligere. I fjor kjøpte de inn et regnbueflagg både for å markere masseskytingen i Orlando og Pride-arrangementet i Oslo, skriver avisen.

Går for andre

NRK-programleder Noman Mubashir sto frem som homofil i fjor. I år går han i toget for skeive muslimer med minoritetsbakgrunn, forteller han til VG.

Han er ikke den eneste kjendisen som velger å gå for andre i år. I vår lanserte Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) kampanjen «Gå for meg». Da fikk de flere kjendiser på laget.

Første Pride-parade i Leknes

I Leknes i Nordland ble det også arrangert for første gang i Pride-parade forrige helg, skriver Lofot-Tidende.

– Jeg ser svært sjeldent noen av samme kjønn holde hender på gaten i Lofoten, og jeg tror ikke det er fordi homofile ikke finnes her, for å si det sånn, sier Tora Dalheim, en av arrangørene, til NRK.