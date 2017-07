I dette nabolaget i Oslo er under halvparten i jobb

Oslo har 15 bydeler. Når det lages statistikk, deles disse inn i såkalte delbydeler. Det er 94 totalt. I delbydel Fossum, som ligger i Stovner bydel, bor det ca. 5000 mennesker. To tredjedeler av innbyggerne her er enten innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere.

Fossum har hovedstadens aller laveste yrkesdeltagelse med 45 prosent. For byen som helhet er tallet 68 prosent.

Blant kvinnene i Fossum er yrkesdeltagelsen enda lavere: kun 38 prosent (66 prosent i byen som helhet, 64 prosent nasjonalt).

Det viser ny statistikk fra Oslo kommune, som for første gang dokumenterer situasjonen helt ned på delbydelsnivå. Også i andre drabantbyer i øst har kvinner lav yrkesdeltakelse: 47 prosent i delbydel Vestli, 49 prosent i Romsås, Rommen og Haugenstua.

- Tallene forteller oss først og fremst at Oslo er en delt by, en segregert by. I de ulike bydelene bor det veldig ulike folk, sier seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret.

Han sier at sysselsetting avhenger av utdanning, og at det er velkjent at det er «stor forskjell på en del innvandrergrupper og majoritetsbefolkningen og aller mest for kvinner».

Frp og Ap enige om kontantstøtte

Stovner er bydelen i hovedstaden med lavest andel sysselsatte (15–74 år). I 2007 var 63 prosent sysselsatte. De ferskeste tallene fra 2015 i statistikkbanken i Oslo kommune forteller at andelen sysselsatte har sunket til kun 56 prosent.

– Dette er kimen til en potensiell katastrofe, med en permanent underklasse i fattigdom, mener stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp), som er partiets innvandringspolitiske talsmann.

Fakta: Nawaz (Ap) har følgende løsning Statlig tiltakspakke, etter modell av pakken mot ledighet på Vestlandet, og som går konkret inn på ledighetsproblemene i de aktuelle bydelene. NAV må styrkes for å kunne være mer aktiv til å kartlegge behov og gi tett oppfølging til mennesker som trenger spesiell bistand, f.eks. opplæring i norsk. Fjern passiv støtte, som kontantstøtten. Jevnere fordeling av innvandrere mellom bydelene.

Han og Stovners bydelsleder Rashid Nawaz (Ap) er enig om én ting: Kontantstøtten er den viktigste hindringen for integrering.

– Har du seks unger, får du ganske bra med penger. Kontantstøtten må bort, for den holder kvinner passive hjemme, sier Nawaz.

Fakta: Keshvari (Frp) har følgende løsning Færre innvandrere til Norge. Bedre fordeling av innvandrerne mellom bydelene i Oslo. Fjern kontantstøtten. Betydelig kutt og omlegginger av velferdsordningene.

Førsteinntrykket av Stovner sommerdagen Aftenposten treffer de to, er en fredelig, grønn idyll. Men bydelen har også et annet ansikt, som har vært fremme i mediene denne sommeren: vold, bilbranner og skolebråk.

Nawaz sier Stovner har åpenbare utfordringer som ikke kan løses i en håndvending.

– Men det er et godt lokalsamfunn å bo i, sier han.

Store forskjeller mellom bydeler

Statistikken avslører store forskjeller i sysselsetting mellom bydelene. Og listen over de ti delbydelene med henholdsvis høyest og lavest sysselsetting følger velkjente mønstre med skille mellom øst og vest.

Sysselsatte defineres som personer i alderen 15–74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken.

Høyest sysselsetting har følgende delbydeler:

Iladalen (77 prosent)

Bislett (76 prosent)

Hasle-Løren (76 prosent)

Ila (75 prosent)

Fagerborg (75 prosent)

Grünerløkka øst (75 prosent)

Sagene (75 prosent)

Sandaker (74 prosent)

Årvoll (74 prosent)

Majorstuen sør (74 prosent )

På bunn kommer flere av drabantbyene:

Fossum (45 prosent)

Vestli (51 prosent )

Romsås (53 prosent )

Haugenstua (56 prosent )

Furuset (56 prosent )

Rommen (56 prosent)

Bjørnerud (56 prosent)

Holmlia sør (57 prosent )

Trosterud (57 prosent )

Grorud (58 prosent)

Lave boligpriser, lav sysselsetting

Seniorforsker Simen Markussen påpeker at bydelene med lav sysselsetting også er bydelene med de billigste boligene.

– Det er antagelig en viss sammenheng. Skal du bo i de dyreste områdene i byen, må du i praksis være i jobb. Det er en viss mekanisk sammenheng mellom suksess i arbeidsmarkedet og å bo i de dyre, attraktive områdene, sier han.

– Hvordan kan vi få flere i jobb?

– Det er nok ikke ett enkelt svar på det. Kvalifiseringsstrategien med å utdanne og etterutdanne folk med grunnleggende, formelle kvalifikasjoner er veldig viktig. Men jeg tror ikke det er nok. Jeg tror vi også må gjøre en betydelig omlegging av trygdesystemet, med mulighet til å jobbe med graderte ytelser, sier Markussen.

Han vil åpne for at personer med redusert arbeidsevne skal få lønn fra arbeidsgiver etter arbeidsevnen, og at resten av lønnen gis i form av trygd.

– Det vil være en omlegging av måten vi tenker på trygd på. I dag må arbeidsgiver betale full lønn de dager du jobber, også om produktiviteten er lavere enn 100 prosent, og da lønner det seg ikke. Da blir det vanskelig for denne gruppen. Hvis man i stedet betaler for den arbeidsevnen man får, kan flere komme i jobb, mener Markussen.

Motivasjon til å arbeide

Frp-politikeren Keshvari er overbevist om at årsakene finnes i altfor sjenerøse velferdsordninger.

– Så lenge du kan spise, drikke og leve gratis på skattebetalernes regning, har du ikke motivasjon til å komme deg ut av hengekøyen og skaffe deg arbeid, sier Keshvari.

– Mener du innvandrere som ikke kommer i jobb, lever i en «velferdshengekøye»?

– Ja, åpenbart. Folk lever på velferdsordningene fra de kommer hit til de blir gamle. De har ikke motivasjon for å komme i arbeid.

Bydelsleder Nawaz er uenig.

– Jeg har ikke møtt ett menneske som ikke har lyst å jobbe. Men de får ikke jobb. Selv folk med høy utdanning får ikke jobb fordi de heter Rashjid, Ali eller lignende, sier Nawaz.

Keshvari mener det ikke stemmer.

– Det er en myte og forenkling. Mange flyktninger og innvandrere er rett og slett arbeidsudyktige i det norske kunnskapssamfunnet, sier Keshvari.

– Mange får mer i velferdspenger, som bostøtte og kontantstøtte, enn i arbeid. Etter en kort periode er de overrepresentert på trygdeordninger, sier han også.

Mener begge er unyanserte

Seniorforsker Tatiana Maximova-Mentzoni ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) mener begge politikerne er unyanserte i påstandene sine. Hun mener man må se nærmere på sammensetningen av innvandrere i området og på tilbudet de får.

– At utenlandsklingende navn nødvendigvis hindrer jobbmuligheter, er å ta for hardt i. Det er ikke det at man skal utelukke at forskjellsbehandling foregår, for det gjør det i noen grad, men forskningen viser at det er mange faktorer som spiller inn, sier hun.

Hun nevner blant annet innvandreres ferdigheter i norsk, formelle kvalifikasjoner, forståelse av kulturelle koder og støtteapparatets bistand som eksempler.

– Når det kommer til manglende motivasjon, så forekommer det i noen grad. Jeg tror det ofte handler om at noen innvandrere med manglende arbeidserfaring kanskje ikke vet hva det betyr å jobbe i Norge. Hva kan de bidra med, hva blir forventet av dem, hva vil det si for familiene deres? Det å få jobb er en krevende omstilling for noen, og det krever tilpasset oppfølging, sier hun.